Attacchi cyber, tra realtà e fantasia (Di martedì 14 giugno 2022) L'autorità regolatrice per i media nel Regno Unito, nota come Ofcom, sta indagando su Channel 4 colpevole di avere trasmesso sotto forma di “comunicazione di emergenza” un messaggio in cui si avvertivano gli ascoltatori di mantenere la calma prima di un imminente attacco informatico da parte di una potenza straniera, il cui obiettivo sarebbe stato quello di interrompere le forniture di energia e acqua alla Gran Bretagna. L’effetto del comunicato di Channel 4 non è stato molto lontano da quello della leggendaria trasmissione radiofonica “The War of the Worlds” del 1938 di Orson Welles, che gettò nel panico tutta l'America, poiché gli ascoltatori credevano che gli Stati Uniti fossero vittime di un'invasione marziana. In effetti le finalità non erano molto diverse, visto che le comunicazioni avevano l’obiettivo di promuovere “The Undeclared War”, un serial sulla sicurezza informatica di ... Leggi su panorama (Di martedì 14 giugno 2022) L'autorità regolatrice per i media nel Regno Unito, nota come Ofcom, sta indagando su Channel 4 colpevole di avere trasmesso sotto forma di “comunicazione di emergenza” un messaggio in cui si avvertivano gli ascoltatori di mantenere la calma prima di un imminente attacco informatico da parte di una potenza straniera, il cui obiettivo sarebbe stato quello di interrompere le forniture di energia e acqua alla Gran Bretagna. L’effetto del comunicato di Channel 4 non è stato molto lontano da quello della leggendaria trasmissione radiofonica “The War of the Worlds” del 1938 di Orson Welles, che gettò nel panico tutta l'America, poiché gli ascoltatori credevano che gli Stati Uniti fossero vittime di un'invasione marziana. In effetti le finalità non erano molto diverse, visto che le comunicazioni avevano l’obiettivo di promuovere “The Undeclared War”, un serial sulla sicurezza informatica di ...

Pubblicità

DeGasperiFond : RT @MarcoDreosto: Orgoglioso di partecipare oggi a #Roma a questa importante conferenza in collaborazione con la @NATO. Dopo le visite a Wa… - informapirata : RT @feddit_it: Il phishing sta diventando la bambolina esplosiva che troppi sprovveduti 'utenti-bambini' introducono nel perimetro della di… - feddit_it : Il phishing sta diventando la bambolina esplosiva che troppi sprovveduti 'utenti-bambini' introducono nel perimetro… - H4ckManac : #DailyHackManac Top story: La difesa cyber non è l'unico modo per scrollarsi di dosso gli attacchi - (in)sicurezza… - WESTPOLE_SPA : @RaiNews @SkyTG24 ???“Nel mondo ogni giorno si registrano 4milioni di cyber attacchi, l’Italia è uno dei Paesi che n… -