Allarme nei fiumi, 3 morti in 5 giorni: “Altri due salvataggi a Fara, le 10 regole da seguire” (Di martedì 14 giugno 2022) Tre vittime in pochi giorni, ma senza interventi tempestivi potevano salire a 5, compresa una bimba di 11 anni. I sommozzatori di Treviglio l’hanno salvata domenica pomeriggio a Fara Gera d’Adda, in un tratto di fiume particolamente insidioso. In questo caso, non sono state rispettate almeno due regole: la numero 1 (“divieto di balneazione”) e la numero 5 (“attenzione alla corrente”). Avvertimenti banali? No, evidentemente. Visto che il punto in questione già in passato è stato teatro di annegamenti. Lì – dove l’Adda si incrocia con il canale dell’Italgen – i volontari hanno un presidio fisso il sabato e la domenica. “La bimba è sfuggita al controllo della mamma, ma qui basta davvero un attimo per trovarsi in difficoltà – osserva il presidente Giacomo Passera -. A mancare non sono i cartelli, ma la consapevolezza che nel fiume il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 giugno 2022) Tre vittime in pochi, ma senza interventi tempestivi potevano salire a 5, compresa una bimba di 11 anni. I sommozzatori di Treviglio l’hanno salvata domenica pomeriggio aGera d’Adda, in un tratto di fiume particolamente insidioso. In questo caso, non sono state rispettate almeno due: la numero 1 (“divieto di balneazione”) e la numero 5 (“attenzione alla corrente”). Avvertimenti banali? No, evidentemente. Visto che il punto in questione già in passato è stato teatro di annegamenti. Lì – dove l’Adda si incrocia con il canale dell’Italgen – i volontari hanno un presidio fisso il sabato e la domenica. “La bimba è sfuggita al controllo della mamma, ma qui basta davvero un attimo per trovarsi in difficoltà – osserva il presidente Giacomo Passera -. A mancare non sono i cartelli, ma la consapevolezza che nel fiume il ...

Pubblicità

bibble_mission : Nei casi in un cui un falso vi sembri ad un primo approccio l'originale e non riuscite a cogliere i segnali d'allar… - classcnbc : L'INFLAZIONE COLPISCE ANCHE IL VINO L'allarme di @Federvini: nei primi 4 mesi del 2022 vendite scese del 9,6% risp… - CorrNazionale : Nuovo rapporto ambiente dell’Unicef: oltre 20 milioni di bambini nei paesi ricchi hanno livelli elevati di piombo n… - Mariang47614228 : RT @autocostruttore: Manca la manodopera, allarme Cia: “Rischio concreto di lasciar marcire i raccolti nei campi” Avete pagato per anni gli… - Papaverargemo : RT @autocostruttore: Manca la manodopera, allarme Cia: “Rischio concreto di lasciar marcire i raccolti nei campi” Avete pagato per anni gli… -