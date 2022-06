Wimbledon 2022, Matteo Berrettini può essere tra i favoriti? I motivi (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sesto titolo nel massimo circuito internazionale ha dato grande soddisfazione, come ovvio che sia, a Matteo Berrettini. Il tennista romano, reduce da circa tre mesi di lontananza dai tornei ATP, ha fatto il suo ritorno ufficiale sull’erba di Stoccarda (Germania) e nonostante una condizione non eccellente è riuscito a imporsi, mostrando grandi qualità sull’erba. La domanda è: potrà Matteo essere tra i favoriti per Wimbledon? Indubbiamente, l’azzurro è tra i più grandi specialisti contemporanei di questa superficie. A certificarlo sono le 27 vittorie negli ultimi 30 match disputati sul grass, considerando i tre titoli ATP e soprattutto la Finale nei Championships dell’anno passato. E’ chiaro che uno dei suoi punti di forza sia il servizio con cui spesso e volentieri è capace di ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sesto titolo nel massimo circuito internazionale ha dato grande soddisfazione, come ovvio che sia, a. Il tennista romano, reduce da circa tre mesi di lontananza dai tornei ATP, ha fatto il suo ritorno ufficiale sull’erba di Stoccarda (Germania) e nonostante una condizione non eccellente è riuscito a imporsi, mostrando grandi qualità sull’erba. La domanda è: potràtra iper? Indubbiamente, l’azzurro è tra i più grandi specialisti contemporanei di questa superficie. A certificarlo sono le 27 vittorie negli ultimi 30 match disputati sul grass, considerando i tre titoli ATP e soprattutto la Finale nei Championships dell’anno passato. E’ chiaro che uno dei suoi punti di forza sia il servizio con cui spesso e volentieri è capace di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - OA_Sport : #WIMBLEDON Perché Matteo Berrettini può essere tra i nomi più importanti per Wimbledon? Ci sono delle ragioni tecni… - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO - Epesses59Tigre : RT @fattoquotidiano: La tennista russa soccorre la collega ucraina: succede a Berlino. Una lezione per Wimbledon – VIDEO -