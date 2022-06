Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 17:15 (Di lunedì 13 giugno 2022) Viabilità DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA VIA BRACCIANESE E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO UBANO DELLA 24, CODE IN AUMENTO DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODEA DA POMEZIA SUD A VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE LATINA ALTRE CODE SULLA FLAMINIA DA VIA DEI PRATI FISCALI AL RACCORDO, IN USCITA DA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)DEL 13 GIUGNOORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA PER UN INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA VIA BRACCIANESE E IL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO UBANO DELLA 24, CODE IN AUMENTO DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODEA DA POMEZIA SUD A VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE LATINA ALTRE CODE SULLA FLAMINIA DA VIA DEI PRATI FISCALI AL RACCORDO, IN USCITA DA ...

