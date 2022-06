Van Basten: “Messi? Poca personalità rispetto a Maradona: con lui non andrei in guerra” (Di lunedì 13 giugno 2022) Marco Van Basten, icona del calcio olandese, ha rilasciato un’intervista a ‘France Football’. Questo uno degli stralci maggiormente significativi: “Pelé, Maradona e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Da bambino volevo essere come Cruyff. Era il mio amico. Mi manca. Anche Pelé e Maradona sono stati incredibili. Devo dire che anche Messi è un giocatore magnifico, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Marco Van, icona del calcio olandese, ha rilasciato un’intervista a ‘France Football’. Questo uno degli stralci maggiormente significativi: “Pelé,e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Da bambino volevo essere come Cruyff. Era il mio amico. Mi manca. Anche Pelé esono stati incredibili. Devo dire che ancheè un giocatore magnifico, maha sempre avuto piùin una squadra.non è quello che si mette davanti per andare in”. SportFace.

