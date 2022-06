“Uno scandalo, casta arrogante”. Rampini e la particolare protesta sul flop referendum (Di lunedì 13 giugno 2022) Federico Rampini ha le idee chiare sui motivi che hanno portato poco più del 20% degli aventi diritto a votare per i referendum sulla giustizia. Il giornalista del Corriere della Sera, che vive negli Stati Uniti, è ospite della puntata del 13 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è particolarmente duro per le formule dei quesiti, giudicati troppo complicati: “Come italiano residente all'estero ho diritto di votare per corrispondenza ai referendum e alle amministrative. Mi sono rifiutato di votare per un atto privato ed individuale di protesta, credo comune a diversi cittadini, contro quella casta arrogante che scrive delle leggi in burocratese, che complicano la vita agli italiani. È la stessa casta che ha scritto questi quesiti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Federicoha le idee chiare sui motivi che hanno portato poco più del 20% degli aventi diritto a votare per isulla giustizia. Il giornalista del Corriere della Sera, che vive negli Stati Uniti, è ospite della puntata del 13 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è particolarmente duro per le formule dei quesiti, giudicati troppo complicati: “Come italiano residente all'estero ho diritto di votare per corrispondenza aie alle amministrative. Mi sono rifiutato di votare per un atto privato ed individuale di, credo comune a diversi cittadini, contro quellache scrive delle leggi in burocratese, che complicano la vita agli italiani. È la stessache ha scritto questi quesiti ...

