Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 07 | 10

(Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione lunedì 13 giugno microfono Giuliano Ferrigno elezioni amministrative gli exit poll anticipano i primi verdetti centrodestra avanti nelle grandi città potrebbe prendere al primo turno si a Palermo si a Genova e punta di portare a casa direttamente anche L’Aquila guida pure a Catanzaro dove sarà però necessario il secondo turno il centro-sinistra è in testa a Verona con la sorpresa Damiano Tommasi che sfrutta le divisioni a destra per tenersi dietro il Quad bellissimi Tosi e sboarina uno dei due e stasera sarà fuori dalla corsa la coalizione con il PD è avanti a Parma dove servirà sicuramente in valuta e poi inizierà oggi alle 14 la precedenza sarà Natale comunali poi eventualmente si procederà con le elezioni circoscrizionali per il referendum sulla giustizia sull’abolizione della legge Severino invece un nulla di ...

... del doman non v'è certezza! RIFORMA PENSIONI 2022/ Orlando: la Legge Fornero va cambiata () Rimandati i problemi del manifatturiero a settembre, i problemi del mercato del lavoro nel ...di Francesco Battistini, Lorenzo Cremonesi, Paolo Foschi e Redazione Online Ledi lunedì 13 giugno sulla guerra, in diretta: secondo fondi dell'amministrazione Usa la regione di Lugansk sta per finire sotto il completo controllo dei russi • La guerra in Ucraina è ...Quest'anno il prestigioso Premio Bastet 2022 dell'Accademia letteraria dei Gatti Magici di Fiesole, fondata nel 1984 dall'imprenditore toscano gattofilo Giordano Alberghini, è stato assegnato con ...Flop referendum sulla giustizia per i quali ieri cinquantuno milioni di italiani avrebbero avuto diritto di voto.