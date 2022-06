Serie A-FIGC | l’ufficialità di oggi mette la parola fine alla diatriba

Leggi su serieanews

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nelle ultime settimane i club diA hanno discusso riguardo un tema molto importante per l’iscrizione al principale campionato. LaA è giunta al termine da diverse settimane ma nonostante ciò possiamo dire che è sempre tempo di campionato. I club italiani sono da settimane attivi sul calciomercato e lavorano per rinforzarsi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.