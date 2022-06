Roma, torna l’incubo del piromane seriale: due grossi incendi in 20 minuti, a fuoco anche un camper (FOTO E VIDEO) (Di lunedì 13 giugno 2022) torna l’incubo del piRomane seriale a Roma, in zona Prati Fiscali. Due incendi nel giro di 20 minuti, a distanza di poche centinaia di metri. Il sospetto che ad appiccarli sia stata la stessa persona è forte. Il primo è avvenuto intorno alle ore 9:30, in via dei Prati Fiscali, all’altezza di via Val di Sambro. camper a fuoco A bruciare un camper, per fortuna vuoto in quel momento. Il mezzo è stato avvolto rapidamente dalle fiamme: in pochi istanti il fuoco ha completamente distrutto il camper, rischiando di danneggiare anche le auto parcheggiate a poca distanza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco che hanno domato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022)del pine, in zona Prati Fiscali. Duenel giro di 20, a distanza di poche centinaia di metri. Il sospetto che ad appiccarli sia stata la stessa persona è forte. Il primo è avvenuto intorno alle ore 9:30, in via dei Prati Fiscali, all’altezza di via Val di Sambro.A bruciare un, per fortuna vuoto in quel momento. Il mezzo è stato avvolto rapidamente dalle fiamme: in pochi istanti ilha completamente distrutto il, rischiando di danneggiarele auto parcheggiate a poca distanza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili delche hanno domato ...

Pubblicità

il_cappellini : Stasera Non è l'arena va in onda da Mosca. La prossima settimana torna in trasferta a Roma - Giorgiolaporta : #unprofessore torna a scuola dopo la sospensione e questa è la straordinaria accoglienza dei suoi alunni. C’è vita… - CorriereCitta : Roma, torna l’incubo del piromane seriale: due grossi incendi in 20 minuti, a fuoco anche un camper (FOTO E VIDEO) - AceaGruppo : Un'altra estate di sport, educazione e divertimento. Anche quest’anno torna #AceaCamp, l’evento estivo promosso da… - EnfantProdige : RT @RaiStoria: Tanaquil, etrusca, moglie del quinto re di Roma Tarquinio Prisco e sostenitrice di Servio Tullio, quanta importanza ha avuto… -