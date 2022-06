Reddito di cittadinanza, niente multe a chi rifiuta l’impiego. La proposta di lasciare il sussidio ai lavoratori stagionali (Di lunedì 13 giugno 2022) Come rendere più compatibili Reddito di cittadinanza e lavoro stagionale? L’aveva proposto qualche giorno fa il ministro del turismo Massimo Gravaglia, che suggeriva di lasciare metà del sussidio ai lavoratori stagionali. Sarebbe una differenza significativa rispetto a quanto accade ora. Al momento, infatti, se un percettore del RdC inizia a lavorare, ogni 100 euro guadagnati tramite il lavoro, vengono decurtati 80 euro dal sussidio, riporta la Repubblica. Il guadagno netto sarebbe così solo di 20 euro: una cifra che potrebbe spingere molti a non cercare e non accettare un lavoro. Inoltre, a un anno dall’inizio dell’impiego, il RdC smette di essere erogato. La proposta: 40% del Reddito entro la soglia di ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Come rendere più compatibilidie lavoro stagionale? L’aveva proposto qualche giorno fa il ministro del turismo Massimo Gravaglia, che suggeriva dimetà delai. Sarebbe una differenza significativa rispetto a quanto accade ora. Al momento, infatti, se un percettore del RdC inizia a lavorare, ogni 100 euro guadagnati tramite il lavoro, vengono decurtati 80 euro dal, riporta la Repubblica. Il guadagno netto sarebbe così solo di 20 euro: una cifra che potrebbe spingere molti a non cercare e non accettare un lavoro. Inoltre, a un anno dall’inizio del, il RdC smette di essere erogato. La: 40% delentro la soglia di ...

