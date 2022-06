Raspadori | «Il difensore che mi ha fatto più soffrire è Koulibaly | il più completo fisicamente e tecnicamente»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nell’intervista rilasciata a Sportweek, l’attaccante del Sassuolo, Giacomo, parla della sua famiglia e dell’esempio ricevuto dalla madre. «Mamma è volontaria in una comunità di recupero per tossicodipendenti, mi ci portava che ero ancora ragazzino. Quelle visite mi hannocapire, intanto, quanto fossi fortunato; poi, che troppo spesso ci concentriamo, sbagliando, su ciò che ci manca, dando per scontato quello che abbiamo. Io ho imparato a essere felice per le cose che ho, più che essere triste per quelle che mi sfuggono». Hai imparato a rubare il portafogli, come ti invitava a fare De Zerbi? «Sì, sì. “Sei troppo un bravo ragazzo, devi diventare più furbo”, mi disse un giorno in allenamento. Aveva ragione e sono cambiato». Questo vale anche per l’approccio ai difensori. «Non vado a terra appena unmi sfiora, ...