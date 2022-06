Più stress, ansia e cattive abitudini nella prima Maturità post pandemia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – stress, ansia, disturbi del sonno, sbalzi d’umore, ricorso a farmaci, cattive abitudini alimentari e molto altro. Questi gli effetti collaterali del primo esame di Maturità quasi post-pandemia, almeno nel formato visto il ritorno degli scritti. E se a questo si aggiunge il peso di un triennio non facile, non solo dal punto di vista scolastico, si può ben comprendere come l’impatto dell’esame sulla psiche e sul fisico dei candidati sia superiore rispetto al passato. E infatti, ben 7 maturandi su 10, a circa un mese dal via, già stavano provando tensione e stress. A segnalarlo una ricerca condotta dal portale Skuola.net assieme al team di psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –, disturbi del sonno, sbalzi d’umore, ricorso a farmaci,alimentari e molto altro. Questi gli effetti collaterali del primo esame diquasi, almeno nel formato visto il ritorno degli scritti. E se a questo si aggiunge il peso di un triennio non facile, non solo dal punto di vista scolastico, si può ben comprendere come l’impatto dell’esame sulla psiche e sul fisico dei candidati sia superiore rispetto al passato. E infatti, ben 7 maturandi su 10, a circa un mese dal via, già stavano provando tensione e. A segnalarlo una ricerca condotta dal portale Skuola.net assieme al team di psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap, ...

