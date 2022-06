Osimhen | poker show nella goleada della Nigeria | Sao Tomé ko 10 - 0

Pubblicità

Giampaolesimo : @giovwastaken Ti amo anch'io come un poker di Osimhen - Davide78370768 : RT @PianetaN: Dopo il poker e i due assist, Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. • @Davide78370768 @SimeoneFederic7… - PianetaN : Dopo il poker e i due assist, Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. • @Davide78370768… - osimhenismo_ : avete rovinato il poker di osimhen @DiMarzio @ADeLaurentiis - infoitsport : VIDEO – Osimhen show con la Nigeria: poker, due assist e vittoria per 0-10 -

SSC Napoli

I partenopei vorrebbero trattenere a tutti i costi, ma le parole del nigeriano aprono a ... "Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere - ha detto dopo aver messo a segno un...NAPOLI- Fresco di unsegnato con la sua Nigeria nella netta vittoria per 10 - 0 contro Sao Tomè e Principe , Victorha parlato nel post partita del suo futuro. L'attaccante del Napoli ... Osimhen poker con la Nigeria Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulla situazione dell'attaccante nigeriano ...Victor Osimhen ha parlato dal ritiro della propria nazionale, voci sul futuro così commentate dal bomber nigeriano ...