Novità bancomat | dal 30 giugno cambia tutto

Pubblicità

Trend-online.com

...può richiedere la Carta IO per consentire il prelievo di contante presso i Postamat e i. ... Libretto postale di risparmio per i minori: ecco leintrodotte dal 2022 La grandeche ...Tale obbligo in realtà " come ricorda il Corriere della Sera - c'è dal 2014, ladovrebbe ... come i medici, o i tassisti, che, in caso di non accettazione del pagamento con Pos (e carta ... Nuove tasse sui prelievi bancomat: come risparmiare