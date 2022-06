“Non voglio stare qui, vaff***”. Il gesto choc della cantante davanti a tutti: insulta e se ne va (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella serata sabato 11 giugno, a Campovolo è andato in scena l’evento musicale “Una, nessuna, centomila” ed Emma Marrone, dopo essersi accorta del malore di un fan, ha bloccato il concerto- “Portatelo a prendere aria, scusate ma in mezzo al bordello non si capisce niente”, ha detto Emma Marrone fermando il concerto e prendendosi gli applausi del pubblico. Poche ore dopo un altro concerto fermato, ma questa volta per un altro motivo. Azealia Banks ha lasciato il concerto del Pride Festival dopo essersi presentata con due ore di ritardo rispetto all’orario programmato. Niente a che vedere con il bel gesto della nostra Emma Marrone, perché arrivata sul palco, Azealia Banks ha iniziato a inveire contro gli organizzatori della manifestazione mostrando anche il dito medio al pubblico. Una scena che ha lasciato pubblico e organizzatori ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Nella serata sabato 11 giugno, a Campovolo è andato in scena l’evento musicale “Una, nessuna, centomila” ed Emma Marrone, dopo essersi accorta del malore di un fan, ha bloccato il concerto- “Portatelo a prendere aria, scusate ma in mezzo al bordello non si capisce niente”, ha detto Emma Marrone fermando il concerto e prendendosi gli applausi del pubblico. Poche ore dopo un altro concerto fermato, ma questa volta per un altro motivo. Azealia Banks ha lasciato il concerto del Pride Festival dopo essersi presentata con due ore di ritardo rispetto all’orario programmato. Niente a che vedere con il belnostra Emma Marrone, perché arrivata sul palco, Azealia Banks ha iniziato a inveire contro gli organizzatorimanifestazione mostrando anche il dito medio al pubblico. Una scena che ha lasciato pubblico e organizzatori ...

