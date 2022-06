Mertens esce allo scoperto: «Voglio trovare un bel club» (Di lunedì 13 giugno 2022) Le parole che confermano l’addio di Mertens al Napoli: «Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto» Dries Mertens esce allo scoperto e parla chiaramente del proprio futuro. Le sue parole in conferenza stampa con il Belgio. FUTURO – «Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al Napoli, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Le parole che confermano l’addio dial Napoli: «Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto» Driese parla chiaramente del proprio futuro. Le sue parole in conferenza stampa con il Belgio. FUTURO – «Il mio futuro?fare la scelta giusta.un bel. Sono calmo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al Napoli, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sacarunz : RT @simogattok: @carlocalisepiro Stessa cosa successa con Lavezzi, Cavani e Hamsik. E ora con Mertens e Koulibaly. Appena un giocatore esce… - MarcoDiMaro : In caso di partenza di Mertens/Politano già c'è un mezzo accordo con Deulofeu. Inoltre credo che siano già chiari… - Riccardofuffol2 : Appurato che Mertens non verrà mai e andrà da loro. Mettendo in conto una probabile campagna acquisti con quasi t… - Peppedema921 : @Franciwinwar @Andrea842631710 Appunto, se esce Mertens Deulofeu fa la sottopunta al suo posto! Che cazzo c'entra Ounas? - Franciwinwar : @Peppedema921 @Andrea842631710 Cioè esce mertens e dovrebbe uscire un altro per deulofeu? Non è una cosa logica per niente -