Mancini: «Non so se Insigne tornerà a giocare con l’Italia, dipenderà dal campionato americano» (Di lunedì 13 giugno 2022) Domani la sfida dell’Italia alla Germania a Moenchengladbach, una partita decisiva per le sorti del girone di Nations League, in cui gli azzurri di Mancini, messa da parte la riconoscenza al gruppo degli Europei, sta ben figurando. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa. Riportiamo alcune delle sue dichiarazioni di seguito. «La squadra ha fatto cose ottime. La sconfitta con l’Argentina mi è parecchio dispiaciuta, soprattutto per come abbiamo giocato, ma si può dire che sia stata la prima volta, dopo la sfida alla Francia di quattro anni fa, in cui l’Italia non ha giocato bene. Loro sono stati migliori e hanno vinto. Però due partite in quattro anni si possono anche sbagliare, ci può stare» Sui ringraziamenti che i club dovrebbero fargli per aver fatto giocare diversi giovani. «Questo non è importante, è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Domani la sfida delalla Germania a Moenchengladbach, una partita decisiva per le sorti del girone di Nations League, in cui gli azzurri di, messa da parte la riconoscenza al gruppo degli Europei, sta ben figurando. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa. Riportiamo alcune delle sue dichiarazioni di seguito. «La squadra ha fatto cose ottime. La sconfitta con l’Argentina mi è parecchio dispiaciuta, soprattutto per come abbiamo giocato, ma si può dire che sia stata la prima volta, dopo la sfida alla Francia di quattro anni fa, in cuinon ha giocato bene. Loro sono stati migliori e hanno vinto. Però due partite in quattro anni si possono anche sbagliare, ci può stare» Sui ringraziamenti che i club dovrebbero fargli per aver fattodiversi giovani. «Questo non è importante, è ...

