La Roma scarta Mertens | ‘vecchio’ e costa troppo

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il futuro di Driescomincia ad essere sempre più nebuloso, ad oggi una soluzione sul contratto non è stata trovata né con il Napoli né con altri club. Negli ultimi giorni si è parlato intensamente di un interessamento delladi Mourinho per. Il club giallorosso sta cercando un giocatore che possa dare sostanza all’attacco, uno di esperienza che possa supportare adeguatamente Abraham.in scadenza di contratto fa gola a tanti, per questo motivo pure la Lazio ci ha fatto più di un pensiero, ma Lotito è alle prese con l’indice di liquidità e non si può muovere molto sul mercato.: niente, dove giocherà? Il giocatore belga è impegnato con la Nazionale, ma la Nations League sta per terminare ed una decisione deve essere presa. L’attaccante ha offerte ...