Guerra in Ucraina, si continua a combattere a Severodonetsk (Di lunedì 13 giugno 2022) Si continua a combattere nel Donbass, in particolare a Severodonetsk. I russi avrebbero spinto la difesa Ucraina fuori dal centro della città del Lugansk, che sembra rappresentare ancora il cuore della Guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina, i russi avrebbero spinto la difesa Ucraina fuori dal centro della città del Lugansk Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, l'esercito russo "con il supporto dell'artiglieria ha effettuato operazioni d'assalto nella città di Severodonetsk, ha avuto un successo parziale, ha allontanato – si legge nell'ultimo aggiornamento – le nostre unità dal centro della città e le ostilità continuano". Attacchi contro "le posizioni delle forze di difesa", tra l'altro, ...

