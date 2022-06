(Di lunedì 13 giugno 2022) Oltre 15 mila donne sottopagate e non promosse secondo l'accusapagherà 118 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva perdiche include circa 15.500 donne. Come indicato nel documento ufficiale dell'accordo, il colosso americano è anche tenuto a far valutare le sue pratiche di assunzione e gli studi sull'equità retributiva da un …

Google, multa salata per discriminazione di genere Google pagherà 118 milioni di dollari per risolvere definitivamente la class action intentata da 15.500 dipendenti donne e che la vede accusata di discriminazione di genere. Non è la prima volta che l ...L'Autorità nazionale per la concorrenza ha condannato la "strategia deliberata, elaborata e sistematica" della Big Tech per non rispettare la sentenza del 2020, che ha stabilito l'equa remunerazione ...