sportli26181512 : #Finanza #Notizie Exor accelera sulle startup: con Vento sosterrà nuovi progetti: Si è concluso oggi Vento – Ventur… - MotardDu94000 : RT @CalcioFinanza: Exor accelera sulle startup: la holding degli Agnelli-Elkann sosterrà nuovi progetti attraverso il programma di venture… - CalcioFinanza : Exor accelera sulle startup: la holding degli Agnelli-Elkann sosterrà nuovi progetti attraverso il programma di ve… -

E Tavaressull'elettrico Nell'attesa di centrare l'obiettivo Tavaressul fronte dell'elettrico, nonostante il Ceo non perda occasione per ribadire il suo scetticismo per la ......Ferrari dopo un periodo di incertezza laterale - rialzista innesca la sesta marcia lunga e,... AMPLIFON, DIASORIN, POSTE ITALIANE, TELECOM ITALIA, al rialzo, CNH INDUSTRIAL,, LEONARDO, ... Attenzione alla chiusura settimanale in quanto potrebbe far accelerare al ribasso le azioni EXOR