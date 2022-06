Europei 2022 femminili | Bertolini | “Per passare girone serviranno tre gare di alto livello”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) Milena, ct dell’Italia femminile, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano, dove le azzurre si stanno preparando in vista degli. Il tecnico ha spiegato in cosa consisterà di preciso questa terza fase di allenamento: “Dobbiamo concentrarci su intensità, velocità e rapidità. Sono molto curiosa di vedere a che punto sono le nostre ragazze. Le vedo lavorare moltissimo per presentarsi al top all’appuntamento. Sarà una competizioni importante e non sono preoccupata, poi ovviamente spero che tutte stiano bene”. Sulle avversarie nel: “La Francia è la squadra favorita. Credo che lotterà anche per la vittoria finale. Ha giocatrici di ottimo talento e qualità, intensità fisica e tecnica. L’Islanda è una squadra dalla grandissima fisicità, mentre il Belgio è la squadra che ci somiglia maggiormente. Per ...