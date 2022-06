Chiellini: "Ad oggi l'Inter è avanti a tutte. La Nazionale sarà a compimento nel 2026/2028. Dopo il calcio..." (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgio Chiellini ha parlato a Radio Anch'io lo Sport soffermandosi su tantissimi temi d'attualità, dal suo addio alla Juventus alla nuova avventura con i Los Angeles Galaxy fino al nuovo corso... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 13 giugno 2022) Giorgioha parlato a Radio Anch'io lo Sport soffermandosi su tantissimi temi d'attualità, dal suo addio alla Juventus alla nuova avventura con i Los Angeles Galaxy fino al nuovo corso...

Pubblicità

chiellini : Oggi c’è la finale dell’University Master, il più grande torneo di FIFA22 per gli studenti universitari organizzato… - Pall_Gonfiato : #Chiellini: 'Ad oggi l'#Inter è avanti a tutte. La #Nazionale sarà a compimento nel 2026/2028. Dopo il calcio...' - sportli26181512 : Chiellini: 'Juve da Scudetto? Per me l'Inter è davanti a tutte, ad oggi': Giorgio Chiellini, ex difensore della Juv… - Mirkomilan84 : A parole però. Caro chiellini contano i fatti non le cazzate che sparate con la bocca. Chi sono i campioni d'Itali… - emmanuelogidex : RT @MilanNewsit: Chiellini: 'Juve da Scudetto? Per me l'Inter è davanti a tutte, ad oggi' -