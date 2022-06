Bimba morta annegata: mamma indagata per abbandono di minore (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – È indagata per abbandono di minore la mamma della bambina di 5 anni annegata sabato scorso a Torre Annunziata. È quanto è trapelato da ambienti della Procura oplontina in vista dell’affidamento dell’incarico al medico che si occuperà di eseguire l’autopsia sul corpo della piccola, la cui salma è sequestrata dal pomeriggio nel quale la piccola è deceduta all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era stata portata una volta ritrovata esanime all’altezza di una boa posta nelle acque del lungomare torrese. Da ciò che si apprende, si tratterebbe di un atto dovuto, utile a permettere il regolare proseguimento delle indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Èperdiladella bambina di 5 annisabato scorso a Torre Annunziata. È quanto è trapelato da ambienti della Procura oplontina in vista dell’affidamento dell’incarico al medico che si occuperà di eseguire l’autopsia sul corpo della piccola, la cui salma è sequestrata dal pomeriggio nel quale la piccola è deceduta all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era stata portata una volta ritrovata esanime all’altezza di una boa posta nelle acque del lungomare torrese. Da ciò che si apprende, si tratterebbe di un atto dovuto, utile a permettere il regolare proseguimento delle indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

