Arsenal | UFFICIALE | colpo dal Brasile

Pubblicità

DiMarzio : .@Arsenal, ufficiale l'acquisto di #Marquinhos dal @SaoPauloFC - sportface2016 : #Arsenal, ufficiale: preso il diciannovenne brasiliano #Marquinhos dal San Paolo - GTV_Drek : RT @DiMarzio: .@Arsenal, ufficiale l'acquisto di #Marquinhos dal @SaoPauloFC - RashlawQ10 : RT @DiMarzio: .@Arsenal, ufficiale l'acquisto di #Marquinhos dal @SaoPauloFC - calsciomercato : UFFICIALE: Marquinhos è un nuovo giocatore dell'Arsenal, l'attaccante brasiliano classe 2003 arriva a titolo defini… -

GianlucaDiMarzio.com

L'piazza il suo secondo colpo di calciomercato: si tratta del diciannovenne esterno brasiliano Marcus Vinicius Oliveira Alencar , meglio conosciuto come Marquinhos . Il calciatore arriva ...Commenta per primo Colpo in attacco per l'l'arrivo dal San Paolo di Marquinhos . Arsenal, ufficiale l'arrivo di Marquinhos dal Sao Paulo L’Arsenal piazza il suo secondo colpo di calciomercato: si tratta del diciannovenne esterno brasiliano Marcus Vinicius Oliveira Alencar, meglio conosciuto come Marquinhos. Il calciatore arriva ufficia ...Ora è ufficiale: dopo averlo seguito per mesi, il talentino classe 2003 del San Paolo Marquinhos è un nuovo giocatore dell'Arsenal ...