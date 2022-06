Amber Heard parla per la prima volta della vittoria di Johnny Depp | Non è colpa della giuria | li capisco

Pubblicità

'Non biasimo la giuria. Anzi, li capisco'. Amber Heard parla per la prima volta dopo la fine del processo che l'ha vista contrapposta all'ex marito Johnny Depp. In un'intervista al programma tv "Today", in onda sulla Nbc, non critica i giurati. Dopo la condanna per diffamazione l'attrice non porta rancore: "Capisco. Il mio ex marito è un attore fantastico e molto amato" "Non li biasimo". Amber Heard ha rilasciato la prima intervista dopo che la giuria di Fairfax l'ha condannata per diffamazione ai danni del suo ex marito, l'attore Johnny Depp. Lei però non porta rancore: "Capisco. E' un attore fantastico e molto amato".