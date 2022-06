Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2022 ore 19:30 (Di domenica 12 giugno 2022) Viabilità DEL 12 GIUGNO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; NEL DETTAGLIO ABBIAMO CODE SULLA A24 Roma-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA A12, TRA CERVETERI E VALCANNETO, SULL’AURELIA, TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, E SULLA Roma-FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO; RESTANDO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO DI RIENTRO ANCHE SULLA COLOMBO, A PARTIRE DA ACILIA, E SULLA PONTINA DA CASTEL RomaNO; E STASERA AL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA IL SECONDO CONCERTO DI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 giugno 2022)DEL 12 GIUGNOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; NEL DETTAGLIO ABBIAMO CODE SULLA A24-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST; SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA A12, TRA CERVETERI E VALCANNETO, SULL’AURELIA, TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, E SULLA-FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO; RESTANDO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; TRAFFICO DI RIENTRO ANCHE SULLA COLOMBO, A PARTIRE DA ACILIA, E SULLA PONTINA DA CASTELNO; E STASERA AL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA IL SECONDO CONCERTO DI ...

