Un Posto al Sole Anticipazioni 13 giugno 2022 | Chiara dice addio a Nunzio per sempre!

(Di domenica 12 giugno 2022) Scopriamo insieme ledi Unaldel 13. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,decide di lasciare. La Petrone non vuole costringere il fidanzato ad aspettarla mentre lei è in carcere. Intanto Stefano e Virginia fanno l'amore.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Un posto al sole, Agnese Lorenzini (Susanna): `Avrà un’esistenza più serena prossimamente`… - zazoomblog : Un Posto al Sole dopo 25 anni Raffaele lascia la soap? La verità - #Posto #Raffaele #lascia #soap? #verità - migliaccio31 : @DavLucia Buongiorno a tutti. Domenica...la tipica giornata da colorare con calma e tenui colori..... mentre l'alba… - ZioKlint : RT @saldi_di: Poco ma sicuro. Così sicuro che già s’affollano alla sua corte torme di parassiti d’ogni risma che sperano ella conceda loro… - urlucon : Potevo essere al mare e invece ho deciso di mettere a posto le piantine sotto 30 gradi di sole, poi dici che sono u… -

Tv Sorrisi e Canzoni

... ma quando bisogna far sul serio si scioglie come neve al. Fa maggior rabbia perché i problemi ... che ringrazia i guai della Ferrari e si spinge al terzo e quartocon George Russell che fa ...La splendida giornata dirischia di peggiorare i risultati di un'affluenza che era già ... per accedere al ballottaggio o dovrà essere arrivato al secondo, oppure aver superato il 12,5% dei ... Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 giugno 2022 Tra le serie più amate sulla televisione italiana c'è indubbiamente Un posto al sole. Nonostante vada in onda ormai da moltissimi anni, le trame continuano ad essere apprezzate dal pubblico di Rai 3.