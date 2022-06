Ultime Notizie Roma del 12-06-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 giugno 2022)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Palermo si sono insediati gli ultimi 13 presidenti di sezione mancanti per improvvise rinunce le operazioni di voto ora sono regolari in 1600 sezioni Ma l’ordine degli avvocati che devi sospendere il voto perché le elezioni sarebbero stati falciati 6 G non costituiti sono state accorpate le sezioni già operanti Chi sarà già in fila alle 23 potrà comunque votare intanto l’amministrazione comunale in via agli atti procura per accertare responsabilità di natura penale i reati che la procura dovrà valutare vanno dal interruzione di pubblico servizio a rifiuto di atti d’ufficio la fluenza alle 12 per il voto alle elezioni comunali per 798 comuni sugli 818 gestiti da eliminare e del 17 e 78% alle precedenti era stato del 19 5 si voterà fino alle 23per il referendum è circa ...