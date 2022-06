Udinese, interesse del Barcellona per Molina (Di domenica 12 giugno 2022) 30 milioni sono un prezzo proibitivo per una squadra in crisi economica, ma niente vieta di mostrare il proprio interesse: così Tuttosport... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) 30 milioni sono un prezzo proibitivo per una squadra in crisi economica, ma niente vieta di mostrare il proprio: così Tuttosport...

Pubblicità

sportli26181512 : Udinese, interesse del Barcellona per Molina: 30 milioni sono un prezzo proibitivo per una squadra in crisi economi… - FilippoRubu00 : ??#Udinese, non si registra solo l’interesse da parte del #Napoli per Gerard #Deulofeu ???? Contatti tra l’entourage… - pazzamentejuve : L'Atletico Madrid si è sfilato dalla corsa a Nahuel Molina: troppi i 30Mln€ chiesti dall'Udinese. L'interesse della… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ?? L'Atletico Madrid si è sfilato dalla corsa a Nahuel Molina: troppi i 30Mln€ chiesti dall'Udinese. L'interesse della Juve… - MatthijsPog : ?? L'Atletico Madrid si è sfilato dalla corsa a Nahuel Molina: troppi i 30Mln€ chiesti dall'Udinese. L'interesse del… -