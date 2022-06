Pubblicità

TheRipper1899 : @TrumanTerrence Contatti col Bruges risalgono a 20gg fa. Richieste ritenute troppo alte per cui la trattativa non è… -

CalcioMercato.it

Lain modo molto più concreto di quanto avremmo potuto immaginare fino a qualche giorno fa'. Il ritorno del belga in nerazzurro sembra dunque più vicino. Calciomercato Inter, ...Lache fino a pochissimi giorni sembrava esserenelle ultime ore ha subito una brusca frenata. La certezza è che il tempo scorre ed entro giorno 22 giugno bisogna presentare la ... “Trattativa decollata”: non solo Dybala, l’Inter non si ferma più A ‘Radio Radio’, Stefano Agresti de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto sulla trattativa: “Lukaku-Inter era 1% di possibilità, adesso siamo al 25%, forse anche di più. Perché ci sono diversi t ...La storia d’amore tra Arthure la Juventus non è mai davvero decollata. Già al suo arrivo nel 2020 sono state necessarie diverse settimane per convincere il brasiliano, arrivato all’interno di uno scam ...