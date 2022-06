Quante posizioni ha guadagnato Matteo Berrettini nel ranking ATP con la vittoria a Stoccarda? Top10 difesa, ma a Wimbledon cambierà tutto (Di domenica 12 giugno 2022) Nel tardo pomeriggio di oggi Matteo Berrettini è diventato il campione del torneo 2022 di Stoccarda: l’azzurro ha così incamerato 250 punti complessivi. Dopo la conclusione del Roland Garros di tennis, lunedì 6 giugno, era stato rilasciato il ranking mondiale e l’azzurro aveva mantenuto la decima posizione. Matteo Berrettini perderà 485 punti domani, lunedì 13 giugno, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la vittoria di Stoccarda, più quelli guadagnati con i quarti del Roland Garros 2021, ma già ieri approdando in finale, il romano era certo di essere rimasto in top 10. L’azzurro vincendo oggi, inoltre, ha ora un vantaggio di 115 punti sull’11° classificato nel ranking virtuale, il britannico Cameron Norrie, e quindi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Nel tardo pomeriggio di oggiè diventato il campione del torneo 2022 di: l’azzurro ha così incamerato 250 punti complessivi. Dopo la conclusione del Roland Garros di tennis, lunedì 6 giugno, era stato rilasciato ilmondiale e l’azzurro aveva mantenuto la decima posizione.perderà 485 punti domani, lunedì 13 giugno, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con ladi, più quelli guadagnati con i quarti del Roland Garros 2021, ma già ieri approdando in finale, il romano era certo di essere rimasto in top 10. L’azzurro vincendo oggi, inoltre, ha ora un vantaggio di 115 punti sull’11° classificato nelvirtuale, il britannico Cameron Norrie, e quindi ...

Pubblicità

qnazionale : Referendum 12 giugno 2022: le posizioni dei partiti. Quante sono le schede - itsSIRactually : Allora raghe ho 2 domande x voi a) quante posizioni perderemo in partenza? e b) cosa ci fotterà la gara questa domenica? risp - GreenMidnight1 : @VolCasciavit @p__antonio @tcarapezza Sovrapposizioni di entrambi i terzini quante ne abbiamo fatte negli ultimi du… - MagnoliaTitti : @ndindina01 @rosy_p10 @chantal19768677 @GraziaSacco3 Parli di scrocco?? dovresti pensare in quante posizioni e sopr… - mogliazzo : @NicolaPorro Ma quante altre prove dovrete ricevere, per capire che più sono cretini e più ottengono posizioni di r… -