Pd e alleanza sotto esame. Ma Letta è saldo in sella (Di domenica 12 giugno 2022) Enrico Letta non si è fermato mai nell’ultimo mese: una trottola in giro per tutte le città al voto, per spingere i candidati del campo (più o meno) largo di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 giugno 2022) Enriconon si è fermato mai nell’ultimo mese: una trottola in giro per tutte le città al voto, per spingere i candidati del campo (più o meno) largo di L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

massimo_aletti : RT @markorusso69: A me non dispiacerebbe passare sotto l’influenza della Russia , non mi spaventa , anzi , sono convinto che potremmo rinas… - grecale66 : RT @markorusso69: A me non dispiacerebbe passare sotto l’influenza della Russia , non mi spaventa , anzi , sono convinto che potremmo rinas… - PaperinikEdonna : RT @markorusso69: A me non dispiacerebbe passare sotto l’influenza della Russia , non mi spaventa , anzi , sono convinto che potremmo rinas… - 3reb0l41teca : RT @markorusso69: A me non dispiacerebbe passare sotto l’influenza della Russia , non mi spaventa , anzi , sono convinto che potremmo rinas… - CuttittaRenato : RT @markorusso69: A me non dispiacerebbe passare sotto l’influenza della Russia , non mi spaventa , anzi , sono convinto che potremmo rinas… -