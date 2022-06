Palermo, sul dark web i dati rubati dal sito del Comune: multe, ingiunzioni di pagamento, verbali e note interne della Polizia (Di domenica 12 giugno 2022) Relazioni su riscossioni di imposte e tasse, lavorazioni degli stipendi, ingiunzioni di pagamento con i riferimenti anagrafici dei cittadini. Vice Society, il gruppo di hacker responsabile dell’attacco informatico al sito del Comune di Palermo iniziato il 2 giugno, ha reso disponibile sul dark web una parte dei dati rubati. Concretizzando la minaccia di diffondere informazioni sensibili se il Comune non avesse pagato un riscatto. “E’ stata pubblicata la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società. Ce ne saranno altre domani”, ha scritto il gruppo, annunciando la pubblicazione di altre informazioni. C’è di tutto nella lunga lista rilasciata dai criminali informatici: accrediti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Relazioni su riscossioni di imposte e tasse, lavorazioni degli stipendi,dicon i riferimenti anagrafici dei cittadini. Vice Society, il gruppo di hacker responsabile dell’attacco informatico aldeldiiniziato il 2 giugno, ha reso disponibile sulweb una parte dei. Concretizzando la minaccia di diffondere informazioni sensibili se ilnon avesse pagato un riscatto. “E’ stata pubblicata la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società. Ce ne saranno altre domani”, ha scritto il gruppo, annunciando la pubblicazione di altre informazioni. C’è di tutto nella lunga lista rilasciata dai criminali informatici: accrediti al ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - MarinettiAntMax : RT @GuidoCrosetto: Il Viminale è intervenuto su Palermo? Perché se non è intervenuto allora qualcuno dovrebbe intervenire sul Viminale… - BramucciMatteo : RT @GuidoCrosetto: Il Viminale è intervenuto su Palermo? Perché se non è intervenuto allora qualcuno dovrebbe intervenire sul Viminale… - OvileItalia : RT @GDS_it: Sul caos dei seggi scoppiato a #Palermo il #Codacons presenta un esposto alla #Procura e, in caso di violazioni del diritto di… - Beatric72980398 : RT @GuidoCrosetto: Il Viminale è intervenuto su Palermo? Perché se non è intervenuto allora qualcuno dovrebbe intervenire sul Viminale… -