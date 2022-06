LIVE – Gara F1 GP Azerbaijan Baku 2022: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 12 giugno 2022) La DIRETTA LIVE della Gara del Gran Premio di Azerbaijan 2022 a Baku di F1: in tempo reale seguiremo assieme l’ottavo appuntamento di un Mondiale equilibrato e incredibilmente lottato. Tutto pronto sul circuito cittadino azero in cui i piloti dovranno prestare molta attenzione a non finire contro le barriere: nuovo duello serrato tra Leclerc e Verstappen, chi la spunterà? Si parte alle ore 13 di domenica 12 giugno, chi vincerà? Scopriamolo assieme. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli aggiornamenti LIVE. COME VEDERE LA Gara IN DIRETTA AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 (dalle ore 13) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ladelladel Gran Premio didi F1: in tempo reale seguiremo assieme l’ottavo appuntamento di un Mondiale equilibrato e incredibilmente lottato. Tutto pronto sul circuito cittadino azero in cui i piloti dovranno prestare molta attenzione a non finire contro le barriere: nuovo duello serrato tra Leclerc e Verstappen, chi la spunterà? Si parte alle ore 13 di domenica 12 giugno, chi vincerà? Scopriamolo assieme. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli. COME VEDERE LAINAGGIORNA LAClassifica top-5 (dalle ore 13) SportFace.

Pubblicità

infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Finale Serie A basket in DIRETTA: gara-3 playoff in tempo reale - Eurosport_IT : ???? ?????????? ???????????????? ???? ???????????? ???? ?????????? ???????? Gara 3 di LBA Finals tra Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna è LIV… - zazoomblog : LIVE F1 GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: orario gara TV8. Si parte alle 13.00 Leclerc all’attacco - #Azerbaijan… - infoitsport : LIVE Superbike, GP Misano 2022 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2 in tempo reale - f1world_it : ???? ???? #AzerbaijanGP #F1 #formula1 #f1 #formulaone #thef1weekend #race #racing #livef1 GP Formula 1 Live - Il GP d'A… -