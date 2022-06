LIVE Berrettini-Murray 6-4 2-3, Finale ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: il britannico conduce il secondo set (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Il romano tiene il servizio nel sesto gioco. 40-30 Servizio e schiaffo a rimbalzo dell’azzurro. 30-30 Sul nastro il drop shot di Berrettini. 30-15 Rovescio lungolinea dello scozzese. 30-0 Rovescio lungo di Murray in risposta. 15-0 Prima al corpo di Berrettini. 2-3 Murray resta avanti nel secondo set. AD-40 Rovescio in rete in risposta dell’italiano. 40-40 SI VA IN PARITA’! RIGA CLAMOROSA DI Berrettini! 40-30 In corridoio il diritto di Berrettini. 30-30 Berrettini SBAGLIA UNA VOLÈE COMODISSIMA SOTTORETE! 15-30 CHE ERRORE DI Murray SOTTORETE! 15-15 CHE SCAMBIO VINTO DA Berrettini CHE CHIUDE CON LO SMASH! L’azzurro trova una serie di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Il romano tiene il servizio nel sesto gioco. 40-30 Servizio e schiaffo a rimbalzo dell’azzurro. 30-30 Sul nastro il drop shot di. 30-15 Rovescio lungolinea dello scozzese. 30-0 Rovescio lungo diin risposta. 15-0 Prima al corpo di. 2-3resta avanti nelset. AD-40 Rovescio in rete in risposta dell’italiano. 40-40 SI VA IN PARITA’! RIGA CLAMOROSA DI! 40-30 In corridoio il diritto di. 30-30SBAGLIA UNA VOLÈE COMODISSIMA SOTTORETE! 15-30 CHE ERRORE DISOTTORETE! 15-15 CHE SCAMBIO VINTO DACHE CHIUDE CON LO SMASH! L’azzurro trova una serie di ...

