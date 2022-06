La connessione Wi-Fi dà problemi? Ecco come potenziare il segnale in tutta la casa

Leggi su computermagazine

(Di domenica 12 giugno 2022) Spesso e volentieri ilWi-Fi risulta essere debole in. Capita più volte di quanto si possa pensare di ricevere ad esempio unperfetto in un piano, e molto meno in un altro; oppure, se vivete in una villetta, ilnon arriva in giardino. Extender Wi-Fi, 11/6/2022 – Computermagazine.itSi tratta didecisamente fastidiosi, soprattutto se si devono svolgere operazioni che utilizzano molta banda,ad esempio vedere dei contenuti video streaming in Full HD/4K.fare per risolvere quindi? Niente paura perchè esistono degli strumenti che permettono di ampliare ildel Wi-Fi portandolo in ogni stanza diin maniera impeccabile, e stiamo parlando precisamente dei Repeater, e degli Extender. ...