I primi exit poll premiano il centrodestra al primo turno a Palermo e Genova

(Di domenica 12 giugno 2022)dopo la chiusura delle urne:in vantaggio in molti capoluoghi. Affluenza in calo rispetto alla precedente tornata elettorale

Come da pronostico, se i numeri deipoll venissero confermati, Marco Bucci sarà rieletto al primo turno sindaco di Genova. Il primo cittadino uscente, che cinque anni fa fu una scommessa della Lega, ha convinto ancora i ...E glipoll del consorzio Opinio Italia per la Rai gli assegnano una forchetta tra il 43 e il ... Itre interventi promessi Tre gli interventi promessi da Lagalla da neo - sindaco: risanare i ...Con il centrosinistra in testa e unito nelle prime due città. In attesa dello spoglio, che partirà alle 14, in chiusura dei seggi arrivano i primi exit poll sulle sei maggiori città che sono andate al ...Il candidato del centrodestra potrebbe farcela al primo turno (basta il 40 per cento più uno). Miceli indietro malgrado il bagno di folla di Giuseppe Conte ...