Hai una copia della Gazzetta? Per te un biglietto omaggio per l'Aquaneva (Di domenica 12 giugno 2022) Il tempo caldo e bello alimenta il desiderio di concedervi qualche ora di rinfrescante relax da soli o in compagnia della famiglia? Se avete una copia della Gazzetta dell'Adda o della Martesana in edicola da sabato 11 giugno 2022, c'è un biglietto omaggio per voi. Leggi su primalamartesana (Di domenica 12 giugno 2022) Il tempo caldo e bello alimenta il desiderio di concedervi qualche ora di rinfrescante relax da soli o in compagniafamiglia? Se avete unadell'Adda oMartesana in edicola da sabato 11 giugno 2022, c'è unper voi.

Pubblicità

FBiasin : “Ne hai già messa una simile ieri”. Ne rimetto un’altra pure domani. #Brozovic #Eriksen - GiovanniToti : Se oggi non vai a votare il sindaco della tua città, per 5 anni sarai amministrato da una persona che non hai scelt… - lucianonobili : Veramente fai tutto tu Carlo. Litighi e fai la pace da solo. Renzi oggi ha aperto con una intervista: superiamo i… - RosiValsecchi : @NicolaPorro Per Izio Desman, vai a cagare Tu: non hai capito una mazza! - age_of_VIRGO : @DottQuindi @AntigoneOnlus @Antonella_Soldo @ChiediLeProve @elio_vito @CorteCost @pdnetwork @Deputatipd @M5S_Camera… -