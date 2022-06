GP Azerbaijan | F1 | maledizione Ferrari | ancora doppietta Red Bull

(Di domenica 12 giugno 2022)una domenica da dimenticare rapidamente per launa pole position di Charles Leclerc non sfruttata nella gara di domenica. Una nuovain parata per la Redche sfrutta le défaillance della Rossa di Maranello per mettere a referto l’ennesimastagionale con Max Verstappen che vince davanti al compagno di squadra Sergio Perez ed allunga ulteriormente nella classifica piloti della Formula 1. Esattamente come la scuderia austriaca nella graduatoria dedicata ai costruttori. Il GPdella F1 risulta essere indigesto per il Cavallino Rampante che perde, in pochi giri di distanza, entrambe le vetture: Carlos Sainz si ritira mestamente per prima quando la macchina si ferma improvvisamente, mentre il monegasco è nuovamente ...

Domenica si disputa il Gran Premio dell'Azerbaigian e la Ferrari introduce delle novità per tentare di battere i rulli, che però sulla pista azera sono favoriti ...Dalla maledizione di Monaco per Leclerc alla maledizione di Baku per Verstappen. Il campione del mondo in Azerbaijan non è mai salito sul podio, nel 2018 speronato dal compagno di squadra Ricciardo, l ...