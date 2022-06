Fedez pubblica l’audio in lacrime quando ha scoperto del tumore

(Di domenica 12 giugno 2022) Questa mattinahato sui socialdella seduta dallo psicologo il giorno in cui hadi avere unal pancreas. Si percepisce imemdiatamente la sua disperazione, si immagina il dolore che stava provando ma più di tuttoconfida che più della paura della morte c’era il timore che i suoi figli potessero dimenticarlo, che crescendo l’avrebbero dimenticato perché erano e sono troppo piccoli. Non sa perché ha deciso di riascoltare quelma l’ha fatto e ha pianto di gioia e di dolore. “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte, quello di non essere ricordato dai miei figli”. Il marito di Chiara Ferragni si chiede se oggi tutto ciò che ha vissuto gli sia davvero stato di insegnamento, perché tutti tendiamo a ...

Pubblicità

travelsere : RT @Fragile_ivy: Fedez che pubblica gli audio dallo psicologo. Neanche la paura di morire supera la sete di denaro. - Fragile_ivy : Fedez che pubblica gli audio dallo psicologo. Neanche la paura di morire supera la sete di denaro. - IlContiAndrea : #Fedez pubblica gli audio dallo psicologo quando ha scoperto di avere un tumore: “Non voglio morire, i miei figli n… - infoitcultura : Fedez pubblica gli audio dallo psicologo quando ha scoperto di avere un tumore: “Non voglio morire, i miei… - infoitcultura : Fedez pubblica la straziante conversazione col suo psicologo -

Gli audio pubblicati dasu Instagram Il pensiero per la moglie Chiara Ferragni, che con lui ha affrontato questo difficile percorso. 'E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti', ...In una serie di storie il cantante ha rivissuto le emozioni del giorno in cui gli è stato diagnosticato il cancro al ...Il cantante ha deciso di pubblicare, attraverso i social, i suoi audio della seduta dallo psicologo fatta il giorno stesso della diagnosi. (da fedez Instagram) ...Fedez e la malattia: 'Le mie priorità sono cambiate. Ed ecco, dopo la premessa, il primo audio in cui lo si sente piangere disperatamente: “Non voglio morire… Non voglio morire… i miei figli non si ri ...