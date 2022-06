F1 GP Azerbaijan 2022: altro disastro Ferrari, si ritira anche Leclerc per problemi al motore (Di domenica 12 giugno 2022) Nuovo, ennesimo disastro Ferrari a Baku. Nel corso del GP dell’Azerbaijan 2022, dopo il ritiro di Carlos Sainz per problemi ai freni, c’è anche il ritiro di Charles Leclerc a causa di problemi alla power unit. Fumo dalla vettura del monegasco che era stabilmente in testa alla gara e che invece va incontro a un nuovo clamoroso zero stagionale. Due zero per i Ferraristi, ne possono approfittare le Red Bull che a metà Gran Premio sono al comando della corsa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Nuovo, ennesimoa Baku. Nel corso del GP dell’, dopo il ritiro di Carlos Sainz perai freni, c’èil ritiro di Charlesa causa dialla power unit. Fumo dalla vettura del monegasco che era stabilmente in testa alla gara e che invece va incontro a un nuovo clamoroso zero stagionale. Due zero per isti, ne possono approfittare le Red Bull che a metà Gran Premio sono al comando della corsa. SportFace.

