F1, Charles Leclerc out dal GP dell’Azerbaijan. Il motore tradisce il monegasco (Di domenica 12 giugno 2022) Charles Leclerc si è ritirato dal Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava tappa del Mondiale F1 2022. Il monegasco saluta la corsa al 21mo passaggio dopo aver optato per una strategia alternativa che ha messo pressione alle due Red Bull di testa. Il #16 del gruppo, autore della pole-position e leader della corsa, ha parcheggiato in pit lane la propria auto dopo un problema al propulsore nel lungo rettilineo di 2km che porta i protagonisti al traguardo. L’ex campione della FIA F2 aveva recuperato il primato della gara dopo aver perso al via la posizione sul messicano Sergio Perez. La stagione è ancora lunga ed impegnativa, ma è chiaro che il risultato odierno è pesantissimo nella lotta per il Mondiale contro due Red Bull che appaiono semplicemente imbattibili. Ieri il compagno di box dello spagnolo Carlos Sainz aveva fatto ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)si è ritirato dal Gran Premio, ottava tappa del Mondiale F1 2022. Ilsaluta la corsa al 21mo passaggio dopo aver optato per una strategia alternativa che ha messo pressione alle due Red Bull di testa. Il #16 del gruppo, autore della pole-position e leader della corsa, ha parcheggiato in pit lane la propria auto dopo un problema al propulsore nel lungo rettilineo di 2km che porta i protagonisti al traguardo. L’ex campione della FIA F2 aveva recuperato il primato della gara dopo aver perso al via la posizione sul messicano Sergio Perez. La stagione è ancora lunga ed impegnativa, ma è chiaro che il risultato odierno è pesantissimo nella lotta per il Mondiale contro due Red Bull che appaiono semplicemente imbattibili. Ieri il compagno di box dello spagnolo Carlos Sainz aveva fatto ...

Pubblicità

RobChinchero : La pole ottenuta oggi da @Charles_Leclerc non è la 'solita' pole. Il valore aggiunto è stato notevole e determinante. - Eurosport_IT : Giornata da record per Charles #Leclerc: ? 15a pole in carriera, tutte fatte con la #Ferrari eguagliando Massa ?… - SkySportF1 : ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - BirilloRanco : RT @SkySportF1: ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - rosylovestay : RT @ALIYAMUSTAQUENA: Charles Leclerc vattene dalla ferrari, meriti molto meglio -