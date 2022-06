Exit poll: Bucci e Lagalla vincono a Genova e Palermo. Centrodestra con Biondi avanti anche a L’Aquila, Tommasi (centrosinistra) a Verona (Di domenica 12 giugno 2022) A Genova Bucci (Centrodestra) 51%-55%, Dello Strologo (centrosinistra) 36%-40%. A Verona Tommasi (centrosinistra) 37%-41%, Sboarina (Lega, Fdi) 27%-31%. A l'Aquila Biondi (Centrodestra) 49%-53%, Pezzopane (centrosinistra) 23%-27%. A Parma Guerra (centrosinistra) 40%-44%, Vignali (Centrodestra) 19%-23%. A Palermo Lagalla (Centrodestra) 43%-47%, Miceli (centrosinistra) 27%-31%. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 giugno 2022) A) 51%-55%, Dello Strologo () 36%-40%. A) 37%-41%, Sboarina (Lega, Fdi) 27%-31%. A l'Aquila) 49%-53%, Pezzopane () 23%-27%. A Parma Guerra () 40%-44%, Vignali () 19%-23%. A) 43%-47%, Miceli () 27%-31%.

