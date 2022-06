Elezioni, i dati e i servizi per il voto delle Comunali a L'Aquila (Di domenica 12 giugno 2022) L'Aquila - Gli elettori. Sono 59.828 gli aventi diritto al voto per le Elezioni in programma domani, domenica 11 giugno, per il Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale dell’Aquila. Di questi, 30.674 sono donne e 29.154 uomini. Nel numero complessivo degli elettori sono compresi, tra l’altro, anche i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea, che hanno fatto domanda di iscrizione all’elenco speciale nei termini di legge. Per quanto riguarda i 5 referendum, gli aventi diritto al voto sono 54.764, di cui 28.207 donne e 26.557 uomini. I seggi. Sono 81, dislocati in tutto il territorio comunale. Allestiti anche 3 seggi speciali per consentire il voto alle persone ricoverate e ai detenuti e 2 seggi volanti a disposizione di coloro che sono ricoverati in area covid. ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 12 giugno 2022) L'- Gli elettori. Sono 59.828 gli aventi diritto alper lein programma domani, domenica 11 giugno, per il Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale dell’. Di questi, 30.674 sono donne e 29.154 uomini. Nel numero complessivo degli elettori sono compresi, tra l’altro, anche i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea, che hanno fatto domanda di iscrizione all’elenco speciale nei termini di legge. Per quanto riguarda i 5 referendum, gli aventi diritto alsono 54.764, di cui 28.207 donne e 26.557 uomini. I seggi. Sono 81, dislocati in tutto il territorio comunale. Allestiti anche 3 seggi speciali per consentire ilalle persone ricoverate e ai detenuti e 2 seggi volanti a disposizione di coloro che sono ricoverati in area covid. ...

