Donnarumma | caos dopo Inghilterra-Italia | spunta lo scontro con un tifoso

(Di domenica 12 giugno 2022) Spiacevole vicenda per Gianluiginel post di. Battibecco con unall’uscita dallo stadio. In campo, a parte qualche sbavatura, è riuscito a portare a casa un clean sheet contro l’. Nonostante l’infortunio accorso nel finale del match contro l’Ungheria, il portiere del PSG ha giocato regolarmente contribuendo allo 0-0 finale contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

zazoomblog : Donnarumma nel caos: scoppia la polemica durante Inghilterra-Italia - #Donnarumma #caos: #scoppia #polemica… -

... ma l'unica eredità è lo stadio senza pubblico per la squalifica Uefa seguita albiglietti di ... Nasce invece da un errore disu passaggio arretrato la palla buona per Abraham, rimontato ...... la Uefa ha imposto alla FA due partite senza pubblico (per il prolungatoorganizzativo che ... ITALIA (4 - 3 - 3) :; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; ...WOLVERHAMTPON (INGHILTERRA). – L’Italia gioca, spreca, non segna, e resta prima nel girone di Nations League dopo lo 0-0 in casa dell’Inghilterra. Prosegue con profitto – ma senza gol – il lavoro di r ...In Nations League finisce 0-0 contro lo stesso avversario a cui un anno fa abbiamo strappato l'Europeo a Wembley. Mancini punta sui giovani: buoni sprazzi ma poca concretezza. Il nuovo ciclo dell'Ital ...