DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Leclerc torna al comando, ma ora c’è il rebus gomme (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20° giro/51 Leclerc ha gomme più “vecchie’ di 10 giri rispetto a Verstappen, sono tanti. Davvero ora la Ferrari dovrà incrociare le dita e sperare che il monegasco possa farcela ad andare all’arrivo con queste mescole: un nuovo pit-stop significherebbe farsi superare sia da Verstappen sia da Perez. 19° giro/51 Carlos Sainz ha accusato un problema di natura idraulica. 19° giro/51 Pit-stop per Verstappen, 3?5 la sua durata. Per lui gomme hard. Rientra in pista in seconda posizione a 13?6 da Leclerc. 18° giro/51 Hamilton attacca Ocon all’interno e si prende la nona posizione. Ricordiamo che il compagno di squadra Russell è 4°… 18° giro/51 Verstappen perde 9 decimi da Leclerc, ma non sta crollando come Perez. L’olandese sta ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20° giro/51hapiù “vecchie’ di 10 giri rispetto a Verstappen, sono tanti. Davvero ora la Ferrari dovrà incrociare le dita e sperare che il monegasco possa farcela ad andare all’arrivo con queste mescole: un nuovo pit-stop significherebbe farsi superare sia da Verstappen sia da Perez. 19° giro/51 Carlos Sainz ha accusato un problema di natura idraulica. 19° giro/51 Pit-stop per Verstappen, 3?5 la sua durata. Per luihard. Rientra in pista in seconda posizione a 13?6 da. 18° giro/51 Hamilton attacca Ocon all’interno e si prende la nona posizione. Ricordiamo che il compagno di squadra Russell è 4°… 18° giro/51 Verstappen perde 9 decimi da, ma non sta crollando come Perez. L’olandese sta ...

