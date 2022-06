Diciamoci la verità sull' obesità

Leggi su panorama

(Di domenica 12 giugno 2022) Una consapevolezza medica dell’in chi ne soffre. E, parallelamente, la necessità di superare la «condanna» sociale che viene fatta di questa malattia. Il necessario cambiamento di approccio passa anche per una nuova campagna di sensibilizzazione. Nella quotidiana guerra al grasso, il giudizio della gente fa più male della bilancia. Lo stigma sociale, la colpa, il peccato originario di mangiare troppo e di muoversi poco: la narrazione comune vuole che gli obesi siano colpevoli da additare, e non malati di cui prendersi cura. Niente di più sbagliato, perché l’(certamente in parte influenzata da stili di vita scorretti) è anche una malattia cronica, e come tale va affrontata con la giusta competenza e sensibilità e curata con terapie appropriate. Ora come ora, secondo l’analisi annuale di Istat per l’Italian obesity barometer report, solo ...