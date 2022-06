Come sono schierati i partiti sui referendum sulla giustizia (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Promossi da Lega e Radicali, i 5 quesiti referendari in tema di giustizia mirano ad eliminare alcune norme dell'ordinamento giudiziario. Trattandosi di referendum abrogativi, per essere validi è necessario il raggiungimento del quorum. Ovvero, è necessario che domenica 12 giugno si rechino alle urne per votare almeno il 50% più uno degli elettori. Se i votanti saranno meno della soglia fissata, i referendum verranno dichiarati nulli. Inizialmente i quesiti presentati in materia di giustizia erano 6, ma la Corte costituzionale non ha ammesso il quesito che prevedeva la responsabilità civile diretta dei magistrati (oltre a non ammettere i referendum sulla legalizzazione della coltivazione della cannabis e sull'eutanasia). Si voterà invece sull'abrogazione della legge Severino, ... Leggi su agi (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Promossi da Lega e Radicali, i 5 quesiti referendari in tema dimirano ad eliminare alcune norme dell'ordinamento giudiziario. Trattandosi diabrogativi, per essere validi è necessario il raggiungimento del quorum. Ovvero, è necessario che domenica 12 giugno si rechino alle urne per votare almeno il 50% più uno degli elettori. Se i votanti saranno meno della soglia fissata, iverranno dichiarati nulli. Inizialmente i quesiti presentati in materia dierano 6, ma la Corte costituzionale non ha ammesso il quesito che prevedeva la responsabilità civile diretta dei magistrati (oltre a non ammettere ilegalizzazione della coltivazione della cannabis e sull'eutanasia). Si voterà invece sull'abrogazione della legge Severino, ...

