Chiesa | «Messi e CR7 tra i migliori di sempre | ma Maradona…»

Le parole di Federico Chiesa, che ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste dai tifosi inglesi: le dichiarazioni Chiesa ha risposto ad alcune domande di alcuni tifosi inglesi che insieme a lui hanno seguito dalla tribuna la partita tra Inghilterra e Italia di Nations League. IL CENTROCAMPISTA INGLESE PIU' FORTE – «Lampard, Gerrard o Scholes? Preferei avere con me Steve Gerrard». IL PIU' FORTE DELLA STORIA – «Maradona. Mio padre direbbe Maradona perché è cresciuto guardandolo». Messi VS RONALDO – «Lui e Cristiano dal vivo…Messi e Cristiano tra i più grandi di sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

